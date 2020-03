Koronawirus w Polsce. Minister Dariusz Piontkowski o edukacji zdalnej

zadowolony z tej formy nauczania bo ja mam wrażenie że większość nauczycieli jednak wysyła tylko i wyłącznie informacje imię a nie uczy jakby zadaje pracę domową A rodzice ma mają w domu po prostu zająć tą edukację według wytycznych tylko i wyłącznie nauczycieli my zauważone problem wiemy że czasami takie zjawisko się pojawia dlatego też wyraźnie w rozporządzeniu mówimy że praca z uczniem musi uwzględniać możliwości psychofizyczne musi uwzględniać także jego możliwości sprzętowe bo przecież czasami jest tak że jest tylko rodzeństwa w domu także i rodziców z 1 przynajmniej może praca zdalnie Co powoduje że ten sprzęt nie zawsze jest dostępny I choćby z tego powodu Po pierwsze nie mogą być to tylko i wyłącznie lekcje online a po drugie gdy nauczyciel zadaje jakąś pracę domową brać pod uwagę ile czasu na odrobienie tej pracy trzeba poświęcić tak aby rzeczywiście uczeń nie spędzał 738 godzin na odrabianie zajęć i często Czy przy okazji a wy jak Omen to jakoś kontrolujecie gdzie sprawdzacie nauczycieli dajecie narzędzia rozmawialiśmy teraz Polakiem z Chin który mówi że tam jest jedna narzędzie pozwolę sobie wymienić jego nazwę nazywa się zoom i w zasadzie polizało ten rynek edukacji w Szanghaju wszyscy się na nim łączą mogą zobaczyć się te dzieciaki i mogą rozmawiać z nimi czy takie podobne narzędzia Polsce czy wy coś takie opracowuje się zastanawiać się nad kupnem licencji Mały już teraz powtórzenie Chcemy wprowadzać tylko i wyłącznie jednego rozwiązania i nie chcemy aby te lekcje odbywały się zawsze w rzeczywistości Po pierwsze nie wszyscy uczniowie są do tego przygotowani po drugie w wielu miejscach w Polsce nie ma szybkiego internetu po trzecie także i nauczyciele nie zawsze tak mają taką możliwość firm które oferują możliwość takiego zdalnego nauczania na temat Ministerstwo Edukacji Narodowej oferuje taką Platforma Edukacyjna który nazywa się epodreczniki.pl na nich 1000 różnego rodzaju pomocy dydaktycznych wersji wirtualnej na różnych poziomach nauczania i dla mnie jest również jedno z narzędzi przeznaczony dla uczniów i nauczycieli które pracę zdalną pracę w czasie rzeczywistym tam nauczyciele mogą tworzyć własne materiały mogą nawiązywać kontakt z grupą z uczniami i żeby to było łatwiej wysłaliśmy do wszystkich szkół loginy dla nauczycieli i uczniów tak aby nauczyciel nie musiał na przykład wpisywać wszystkich danych swoich uczniów tak aby nawiązać z nimi kontakt tylko korzysta może już z każdą grupę z każdą klasą z którą dotąd prowadził zajęcia ale może to prowadzić zajęcia na tym portalu epodreczniki.pl