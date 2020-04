Koronawirus w Polsce. Michał Woś oddał osocze. "Czas pomóc innym"

Michał Woś zakaził się podczas spotkania z pracownikami Lasów Państwowych . Szczęśliwie zwalczył chorobę, wrócił do siebie, a teraz chce pomagać i dalej walczyć z epidemią koronawirusa. "Sam wyzdrowiałem, teraz czas pomóc innym. Osocze oddane" - napisał Woś na Twitterze.

Tym samym polityk włączył się do akcji, która ruszyła w centrach krwiodawstwa w Polsce. Polega ona na pobieraniu osocza od osób, które wygrały z koronawirusem. To podawane jest pacjentom najciężej chorym. Badana przeprowadzone za granicą wskazują, że taka terapia pomaga w zwalczaniu wirusa.

Koronawirus w Polsce. Nie tylko Michał Woś. Mieczysław Struk też oddał osocze

Oprócz Michała Wosia do akcji przyłączył się Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. On też był zakażony koronawirusem . Wraz z nim 47 urzędników zostało poddanych kwarantannie.

- Już podczas pobierania dowiedziałem się od personelu, że jestem pierwszą osobą w naszym regionie, która zgłosiła się, by oddać osocze. Dlatego tym bardziej zachęcam i namawiam do tego inne osoby, które zwalczyły koronawirusa. Każdy z nas ma w sobie teraz najskuteczniejszą broń do walki z COVID-19 i może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie - apeluje Mieczysław Struk.