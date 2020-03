Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk: jest kilku wiceministrów i kilkunastu urzędników na kwarantannie

W związku z tym, we wtorek cały rząd został poddany testom na obecność COVID-19. Jak poinformował tego samego dnia po południu minister zdrowia Łukasz Szumowski , badani członkowie rządu okazali się zdrowi. O tę sprawę był pytany szef KPRM Michał Dworczyk.

– Jest kilku wiceministrów i kilkunastu urzędników na kwarantannie, którzy są objęci kwarantanną i czekają na przeprowadzenie badań. To są osoby, które potencjalnie mogły zetknąć się z ministrem Wosiem - powiedział Michał Dworczyk na antenie RMF FM.

- Te decyzje wydają służby sanitarne, w związku z tym nie wiem dokładnie ilu urzędników dokładnie. Wiem jak to wygląda w KPRM. Jest około 25 osób jeszcze, które nie przeszły badan i które w związku z tym są objęte kwarantanną – dodał szef kancelarii.

– Wybory są 10 maja. Jak się rozwinie sytuacja? Zobaczymy. Oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić, że te wybory będą przesunięte, bo trzeba będzie wprowadzić czy to stan klęski żywiołowej czy to stan wyjątkowy, ale dzisiaj jeszcze nie ma wprowadzonego żadnego z tych stanów, w związku z tym dzisiaj, w obecnie obowiązującym porządku prawnym, nie ma takiej możliwości. Czy to się zmieni za tydzień? Być może – skwitował szef KPRM.