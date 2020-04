Koronawirus w Polsce. Mężczyzna przyszedł do rodziny objętej kwarantanną. Ranił syna nożem

Koronawirus w Polsce. W specjalnie przygotowanym na okres pandemii pomieszczeniu dla osób zatrzymanych we Wrocławiu znalazł się 66-letni mężczyzna. Złamał zasady kwarantanny. Przyszedł do rodziny, która po powrocie z zagranicy została obowiązkowo odizolowana.

To jednak nie wszystko. Mężczyzna wszczął awanturę, ranił nożem swojego syna i uciekł. 66-latek był nietrzeźwy. Miał ponad dwa promile alkoholu we krwi.

Mężczyzna odpowie za usiłowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Ponadto do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie zostanie skierowany wniosek o nałożenie kary pieniężnej za złamanie zasad kwarantanny.