Koronawirus w Polsce. Policja wypisuje mniej mandatów. Nowe wytyczne

Szefostwo policji wydało nowe zalecenia dotyczące nakładania kar za złamanie przepisów dotyczących gromadzenia się podczas epidemii koronawirusa. Mandaty mają być ostatecznością i mają być przyznawane w przypadku poważnego naruszenia zasad. Widać to w statystykach. W ciągu ostatnich 24 godz. ukaranych zostało 1300 osób - podaje rmf24.pl.

Funkcjonariusze częściej decydowali się wystawiać pouczenia. W poprzednich dniach mandatów było ponad dwa tysiące. Inne dane przedstawił w rozmowie z PAP rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka. Funkcjonariusze w ciągu ostatniej doby sprawdzili blisko 130 tys. osób na kwarantannie. W ok. 300 przypadkach wymierzono grzywnę. W działania w związku z koronawirusem zaangażowanych jest 25 tys. policjantów.

- Nie chcemy mieć powodów do karania, dlatego w pierwszej kolejności apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń. Wiele razy Polacy udowadniali, że potrafią być solidarni i odpowiedzialni. Teraz ta wzajemna dyscyplina i odpowiedzialność jest tym ważniejsza, że nikt z nas nie wie, czy jest nosicielem, a co za tym idzie, czy może zarażać inne osoby - tłumaczył Ciarka.