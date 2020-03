Koronawirus w Polsce. Środa Wielkopolska. Zorganizowali chrzciny. Posypały się mandaty

W związku rozszerzającą się epidemią koronawirusa w Polsce rząd wprowadził dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Ograniczone są m.in. imprezy masowe i działalność niektórych lokali w zakresie rozrywkowym czy gastronomicznym. Dodatkowo obowiązuje zakaz gromadzeń. Przepisy dotyczą wszelkich imprez, spotkań i zebrań. Za ich złamanie grozi nawet do 5 tysięcy złotych grzywny.

Apele dotyczące izolacji i pozostania w domu nie docierają do wszystkich. Policjanci ze Środy Wielkopolskiej poinformowali o jednej z interwencji, do której doszło w sobotę na terenie miasta. W restauracji zorganizowano chrzciny na kilkanaście osób. Właściciel lokalu udostępnił pomieszczenie blisko 20 imprezowiczom.

Wszyscy zostali ukarani mandatami. Uczestnicy chrzcin dostali również polecenie, aby udać się do domu. Konsekwencje wyciągnięto również wobec właściciela lokalu. "Powtarzamy do znudzenia, aby ograniczać kontakty z innymi, a mimo to trafiają się ludzie skrajnie nieodpowiedzialni" - komentują funkcjonariusze. Proszą również o "odpowiedzialną postawę, aby chronić siebie i innych".