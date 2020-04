Koronawirus w Polsce. Medycy wciąż pomagają na ulicy. "Nie zamierzamy przestać"

Co tydzień przed Dworcem Centralnym parkuje ambulans "Medyków na Ulicy". Zbierają się przed nim bezdomni, którzy tam mogą otrzymać pomoc. Dostać opatrunek na odparzone stopy albo ropiejące rany, których nikt inny nie opatrzy.

I pomimo epidemii koronawirusa, ambulans wciąż parkuje. Wysiadają z niego ratownicy w kombinezonach i maskach własnej konstrukcji . Ale wśród bezdomnych dolegliwości są wciąż te same. Tylko obawy coraz większe. Bo nie mają domu, do którego mogą pójść, a ostatnio nawet ciepłej zupy, bo zamknięto jadłodajnie.

Koronawirus im nie przeszkodził

I dlatego z masek do nurkowania, które kupić można w Decathlonie , zrobili maski do pracy z pacjentami. Wyposażyli się w kombinezony, rękawiczki i ruszyli pod dworzec. Tam zaczęli pracę taką, jak zwykle. Choć z pewnymi ograniczeniami.

- Musieliśmy zrobić coś, żeby zadbać o własne bezpieczeństwo - mówi Matyszewski. - Ograniczaliśmy się do pomocy wyłącznie w pilnych, medycznych przypadkach. Staramy się nie realizować zadań, które byłby bardziej opieką higieniczną.

Poza tym mierzą temperaturę przed wejściem do karetki, ale też po wejściu, gdy pacjent się rozbierze. Do ambulansu przychodzi tyle samo osób, ile przychodziło wcześniej. Ale mają nie tylko rany do opatrzenia, bo przez epidemię ilość ich problemów cały czas rośnie.