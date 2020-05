Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki: "odległości są zalecane, ale nie są nakazywane"

Od poniedziałku możemy znowu chodzić do restauracji. Skorzystał z tego w piątek premier Mateusz Morawiecki i pochwalił się zdjęciami na swoim profilu na Twitterze. To, co można na nich zauważyć, od razu wzbudziło kontrowersje.

Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki: "odległości są zalecane, ale nie są nakazywane" (PAP)