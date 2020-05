Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki i Rafał Trzaskowski byli u fryzjera. "Pamiętajmy o wspieraniu lokalnych biznesów"

Od poniedziałku zakłady fryzjerskie i kosmetyczne mogą przyjmować klientów. To efekt wprowadzenia III etapu odmrażania gospodarki . Salony muszą jednak zachowywać odpowiedni reżim sanitarny.

Z usług od razu skorzystał Mateusz Morawiecki. "Wielu z nas z utęsknieniem czekało na ten dzień. Cięcia nożyczek i buczenie maszynki do golenia to radosne odgłosy symbolizujące powrót do (nowej) normalności. Chyba jeszcze nigdy wizyta u fryzjera nie sprawiła mi tyle radości" - napisał na Facebooku premier.