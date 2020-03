Koronawirus w Polsce. Marszałek Tomasz Grodzki skomentował wyniki głosowań w Senacie

Koronawirus w Polsce. Senat nad ranem zakończył prace nad specustawą przeciwdziałającą skutkom epidemii . Przyjął poprawki, ale z wyjątkami. - Usunął z pakietu ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową wszystko to, co nie wiąże się bezpośrednio z walką z epidemią - powiedział dziennikarzom po posiedzeniu marszałek Tomasz Grodzki.

Koronawirus w Polsce. PiS nie zmienia zdania ws. głosowania korespondencyjnego

Grodzki wytłumaczył, dlaczego członkowie wyższej izby parlamentu nie chcieli poprawek dotyczących zmian w Kodeksie wyborczym oraz Rady Dialogu Społecznego. - To jest czas walki ze straszną pandemią, która pustoszy świat, a nie czas na wprowadzanie zmian do Kodeksu wyborczego i na wprowadzanie regulacji dotyczących Rady Dialogu Społecznego. To są rzeczy, którymi powinniśmy się zająć wtedy, kiedy bezpieczeństwo Polaków będzie zabezpieczone, a wyprawa do lokalu wyborczego nie będzie igraniem ze zdrowiem i życiem - wyjaśnił. Zapowiedział również kolejne inicjatywy ustawodawcze.