Koronawirus w Polsce. Ryszard Terlecki: "Posiedzenie Sejmu we wtorek"

- Posiedzenie Sejmu, podczas którego izba zajmie się poprawkami Senatu do ustaw tworzących tarczę antykryzysową rozpocznie się we wtorek o godz. 13 - poinformował polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Terlecki dodał też, że już o 8.30 poprawkami Senatu zajmie się sejmowa komisja finansów. Zaznaczył przy tym, że stanie się tak, jeżeli Senat w poniedziałek przegłosuje poprawki do "tarczy antykryzysowej".

Koronawirus w Polsce. Ryszard Terlecki o zmianie w Kodeksie Wyborczym

Ryszard Terlecki mówił też o ewentualnych ustępstwach ws. poprawki do Kodeksu wyborczego, którą Sejm przegłosował w nocy z piątku na sobotę. - Zobaczymy co przyjdzie z Senatu. Z pewnością nam zależy nam tym, żeby było możliwe głosowanie korespondencyjne przynajmniej dla tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli czy nie będą chcieli udać się do komisji wyborczej - podkreślił.