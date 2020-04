WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 pismałgorzata kidawa-błońska oprac. Magdalena Nałęcz 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Małgorzata Kidawa-Błońska wypomina prezydentowi działania z przeszłości Czy głosowanie korespondencyjne to dobry pomysł? - Tak, ale nie w tym momencie i nie tak wprowadzona ustawa - powiedziała w programie specjalnym... Rozwiń despondency inne wybory tak czy ni … Rozwiń Transkrypcja: despondency inne wybory tak czy nie tak ale nie w tym momencie nie tak prowadzona ustawę Co to znaczy dlatego że przecież zapisał korespondencyjnych wyborach był w naszym prawie Bo w kodeksie wyborczym i took sprawiedliwość usunęło to bojąc się że będzie to mogło być nadużywane że może dojść do pewnych nadużyć nieprawidłowości czy fałszerstwa wyboru i na ich życzenie z głosami zostało to odwołam Myślę że takie rozwiązanie w przyszłości jest dobre ale w tej chwili nie można robić fikcji poniedziałek bardzo panią instruktor w takim wypadku nie dało się zrobić tak to nie robi się na kilka tygodni przed wyborami tylko trzeba to zrobić tak jak z obowiązuje prawo i regulamin Sejmu pani marszałek Dlaczego zatem Prawo i Sprawiedliwość i tak bardzo To pomyśl i dlaczego tak bardzo forsują pomysł tego głosowania korespondencyjnego żadnego racjonalnego wytłumaczenia nie ma mam tylko 2 pierwsze że naprawdę są przykryć to co się dzieje w Polsce Bo sytuacja jest trudna i naprawdę 31 marca wiele osób straciło pracę telefon Ewa Lis znajomi przyjaciele informowali się niektórzy zamykali swoje małe firmy niektórzy tracili miejsce pracy nie którzy szli na przymusowe urlopy wielki niepokój wiem sytuacja w opiece zdrowia w Polsce też jest bardzo trudna nie ma testów ciągle lekarze narzekają że nie mają odpowiedniego sprzętu jest bardzo dużo problemów mamy niezałatwione matury I egzaminy więc o czym rozmawiamy o tym że ktoś poza prawem stara się zmienić Kodeks wyborczy tego nie można robić bardzo proszę normalnie wprowadzimy to na wybory zapewnieniem 6 miesięcy ja przypominam że kiedyś koalicja platforma chciała wprowadzenie dwudniowych wyborów do Parlamentu Europejskiego wtedy prezydentem był Lech Kaczyński i skierował te ustawy do Trybunału mówiąc że nie można łamać zasady 6 miesięcy a wtedy to było 3 miesiące sprawy prowadził wtedy pan prezydent Andrzej Duda głośna mówił Nie wolno takich zmian robić nie zgodnie z prawem bronił tego jest rzeczywiście trybunał przyznał rację