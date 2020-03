Koronawirus w Polsce. Małgorzata Kidawa-Błońska oskarża PiS. "Nie dam się wciągnąć w tę brudną kampanię"

Polityk szybko odniosła się do stawianego jej zarzutu i natychmiast zdementowała przypisywaną jej wypowiedź. – Rozmawiałam dosyć nerwowo z posłanką Gosiewską po posiedzeniu prezydium Sejmu. Ale to nie są moje słowa. Nie do końca to powiedziałam – zapewniała w "Kropce nad i" Małgorzata Kidawa-Błońska.