Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: Wakacje? Tak, ale w reżimie sanitarnym

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski w radiowej Jedynce odpierał zarzuty opozycji. Ta oskarża ministra zdrowia, że wydając rekomendacje dotyczące wyborów prezydenckich , zachował się jak polityk, a nie medyk. - To absurdalne zarzuty - podkreślił szef resortu zdrowia.

Pytany o to, jakich liczb dotyczących przypadków zakażenia powinniśmy się spodziewać, odpowiedział: - Dzięki temu, że byliśmy w izolacji, trudnej, ale skutecznej, mamy nie kilkadziesiąt tysięcy, a kilka tysięcy osób chorych, z czego niewielka część wymaga pomocy w szpitalu. Jak będzie na jesieni - trudno mi powiedzieć.

Koronawirus w Polsce i stopniowe luzowanie restrykcji

Pytany o wakacje, odpowiedział, że "o takich jak kiedyś trudno myśleć", ale to nie oznacza, że w ogóle trzeba o nich zapomnieć. Jak dodał, będą, ale w reżimie sanitarnym - dopóki nie będzie szczepionki i leków na koronawirusa.

Czy szkoły będą zamknięte do jesieni? Minister wstrzymał się z jednoznaczną odpowiedzią na to pytanie. Podkreślił, ze to zależy od sytuacji epidemicznej, a "na razie jej nie znamy".