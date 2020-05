Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski podjął decyzję ws. szpitali jednoimiennych

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: Przekształcamy szpitale jednoimienne

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski o otwarciu granic

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: Obostrzenia mogą wrócić

- Co do maseczek, to jeżeli wskaźniki zachorowań w województwach nie ulegną zmianie, to będziemy się nad tym zastanawiać. Takie decyzję będą dotyczyły raczej województw, to łatwiej zorganizować. To znoszenie obowiązkowego noszenia maseczek będzie możliwe w sytuacjach, gdy będziemy przebywali na świeżym powietrzu. W zamkniętych pomieszczeniach, komunikacji, one pozostaną - dodał minister zdrowia.