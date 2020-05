Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski wyjawia, kiedy zdejmiemy maseczki

Wiceszef resortu zdrowia Sławomir Gadomski poinformował w czwartek, że możliwe jest poluzowanie obowiązku dotyczących noszenia masek w niektórych częściach kraju. Stwierdził, że może to się stać w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch. Ta wypowiedź wzbudziła nadzieje Polaków. Minister zdrowia Łukasz Szumowski w piątek odniósł się do tej zapowiedzi. Wyjawił, kiedy będzie to możliwe.

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: na Śląsku nie ma większej liczby zachorowań niż w innych województwach (PAP)