Koronawirus w Polsce. Lockdown na Mazowszu? Wiemy, kiedy zapadnie decyzja

- Takich decyzji jeszcze nie ma. Zazwyczaj takie decyzje zapadają po piątkowym spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gdzie konsultowane są wszelkie argumenty "za" i "przeciw", gdzie przedstawiane są najnowsze wskaźniki. Prosiłbym więc poczekać do piątku, żadna decyzja na dziś nie zapadła - stwierdził w programie "Tłit" rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Tak odparł na pytanie, czy zostały już podjęte decyzje dotyczące nowych obostrzeń w kolejnych regionach, na przykład na Mazowszu. - Ale zwrócę uwagę na jedno: my żyjemy tą liczbą zakażeń na 100 tys. osób w danym regionie, a ja przypomnę, że jak wprowadzaliśmy dodatkowe obostrzenia na Warmii i Mazurach, to ta liczba wynosiła tam 40-42 zakażenia, ale była dwukrotnie wyższa niż średnia w Polsce. W tej chwili średnia liczba zakażeń na 100 tys. osób w Polsce wynosi już 34. Ani Mazowsze, ani województwo lubuskie nie przekraczają tej dwukrotności, ale to nie oznacza, że decyzja o dodatkowych obostrzeniach nie może w tym przypadku zapaść. Na pewno będziemy ogłaszać nasze decyzje z tygodniowym wyprzedzeniem, tak, by branże, które będą musiały się zamknąć, były na to przygotowane - zapewnił.

