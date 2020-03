WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus mapa

Wideo Najnowsze leszek balcerowicz + 2 wybory prezydenckiekoronawirus oprac. Karolina Kołodziejczyk 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Leszek Balcerowicz o wyborach w maju. "Uważam to za niemoralne" - Państwo polskie pod rządami PiS-u zostało w ogromnym stopniu popsute - mówił Leszek Balcerowicz w programie specjalnym WP. Według niego... Rozwiń Pana zdaniem bo pan dzisiaj w Rzec … Rozwiń Transkrypcja: Pana zdaniem bo pan dzisiaj w Rzeczpospolitej napisał taki komentarz w którym pisze że w de facto to że dzisiaj dochodzi do takiego posiedzenia w Sejmie i do tego że musimy muszą polityczny ryzykować zdrowiem jednak spotkać się w jednym miejscu pokazuje że może jednak Jesteśmy trochę czasami państwem tekturowym że nie przewidzieliśmy takich takich rozwiązań że nikt nie pomyślał że może do do do takiej sytuacji ma pan pretensje do klasy politycznej trzeba patrzeć na jutro te rzeczy państwo polskie pociągami PiSu dostał obronić to super to co to jest bardzo wrażliwy punkt No i tak Szukaj jeżeli chodzi o pozbywanie się to chłopców nie pytali kto teraz będzie realizować politykę w trudnych czasach jednocześnie Obserwuj mamy do czynienia z bardzo agresywne i mamy propagandy sukcesu A czemu sklep Żaneto proszę bardzo pan morawiecki ile jakiś czas temu ogłosił wielką pani już to jest tylko się państwa żenujący i na koniec o wybory według narracji Prawa i Sprawiedliwości te wybory miałyby się odbyć zgodnie z planem 10 maja jak pan wyobraża sobie w tej sytuacji w której żyjemy organizacje wyborów prezydent No i co mam te kampanii która do nich pozostała jedno powiedzieć postępowaniem miejscu szumowskiego Przecież doskonale wie To co wszyscy wiedzą wszyscy chłopcy jest rzeczą niedopuszczalne nie tak żeby Wybory odbyły się w normalne 90 maja to na co pomidora i na co pan Szumowski Checker i dlaczego otrzymują świadczenie które przecież jest Nieuchronnie bo nie wyobrażam sobie żeby za jakiś czas temu 850 Major Ja uważam to za niemoralny