Koronawirus w Polsce. Lech Wałęsa szuka pracy? "Mam szeroki wachlarz możliwości"

- Ja jestem od traktora do internetu. Całe życie różnie pracowałem. I byłem elektrykiem, i mechanikiem, i działaczem związkowym, i prezydentem, mam szeroki wachlarz możliwości - powiedział w rozmowie z "Faktem" Lech Wałęsa.

Były prezydent przyznał, że "tęskni za wyjazdami" za granicę, bo "pomagały mu dokładać do chlebka". – Miałem strasznie dużo kontraktów, naprawdę dobrych i to mi wyrównywało braki wszelkie. A dzisiaj to odpadło, więc myślę nad jakąś pracą w nadgodzinach - powiedział.