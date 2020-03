Koronawirus w Polsce. Lech Wałęsa reaguje na krytykę po wypowiedzi o utraconych zarobkach

- Miałem wiele wyjazdów zaplanowanych. Miałem lecieć do Włoch, Niemiec, USA i w inne miejsca i to mi wszystko padło niestety... I bankrutuję teraz. Bo ja dostaję 6 tys. zł emerytury, a żona wydaje co miesiąc 7 tysięcy… - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Lech Wałęsa.