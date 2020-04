Spotkanie posłów Porozumienia z prezydentem Andrzejem Dudą. Jarosław Gowin komentuje

pan z posłami i porozumienia rozmawiał wczoraj kilka godzin w Pałacu Prezydenckim z panem prezydentem Dudą jak rozumiemy o wyborach prezydenckich jakie konkluzje jakie wnioski przedstawione jakie decyzje zostały podjęte na tym spotkaniu To nie było spotkanie które miało służyć podjęciu jaki filety z panem prezydent przedstawił pewną paletę możliwych konstrukcyjnie politycznie rozwiązań był stosowany naszymi opiniami na temat poszczególnych wariantów co też zaznaczyć że rozmawialiśmy nie wyłącznie o terminie wyborów ale rozmawialiśmy o tym co dzisiaj jest najważniejsze czy walce z epidemią i obrażaniu gospodarki w najbliższych dniach odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone w tym razem już w całości planowi sośnierza Rozwiązaniem które trafiły pod żmije Proponuję żeby przyśpieszyć walkę z epidemią planowane jest kolejne spotkanie boli tego porozumienia z głową państwa tym razem nie chodzi o spotkanie wszystkich posłów tak raczej o spotkanie tych którzy zajmują się przygotowaniem działanie anty epidemicznych i działań odmrażający gospodarkę na tym spotkaniu jak wszystko wskazuje będą też obecni eksperci garstka spośród a licznej Rzeszy naukowców lekarzy którzy pomagają nam wypracować rozwiązanie ja mam nadzieję że zdążę jeszcze o plany sośnierza i odmrażanie Gospodarki pana zapytać ale jeśli chodzi o wybory prezydenckie to jakie scenariusze bawiły się w rozmowie z panem prezydentem jakie pan prezydent przedstawił swoje spostrzeżenia na temat terminu wyborów prezydenckich A jakie państwo przedstawili nie nie czułeś upoważniony do tego że były ujawniać stanowisko pana prezydenta Słyszał pan prezydent w większym stopniu pytał niż przedstawiało jakiś jednoznaczny jakbym swój pogląd na jakie jakie padały pytanie jakby on powinien iść ze strony posłów porozumienia jakie odpowiedzi podałeś z waszej strony jeśli chodzi o pytania dotyczyły kolejnych wariantów 1017 23 maja nie sierpień wybrał do odłożony o rok wybory odłożone 2 lata pana prezydenta interesował przebieg negocjacji które prowadzą z partiami opozycyjnymi na temat zmiany konstrukcji mam na myśli ten projekty urodzenia 17 letniej kadencji prezydencki z automatycznym przedłużeniu kadencji Andrzeja Dudy o 2 lat ale bez możliwości my mówiliśmy o wątpliwościach które być może nie wszyscy nawet na pewno nie wszyscy ale duża część nas żywi jeżeli chodzi o terminy majowe są powszechnie znane jeżeli chodzi o 10 maja uważamy że po prostu nie uda się zorganizować wyborów w tym terminie to jest czas zbyt krótki prezydentowi że to Pana zdaniem Konstytucyjny że Pana zdaniem tych wyborów nie uda się zorganizować w maju to jaka była odpowiedź prezydenta pan prezydent przekonywał was sposób porozumienia że te wybory są Apso przeprowadzenia jeszcze raz muszę zaznaczyć nie jestem w biurze rozumiem ciebie żebym przedstawiać opinie stanowisko głowy