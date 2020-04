WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

oprac. Violetta Baran 48 min. temu Koronawirus w Polsce. Ksiądz odprawi mszę w maseczce? Czy ksiądz, który odprawia mszę dla 5 osób, musi mieć maseczkę, czy też nie? - takie pytanie w programie specjalnym WP, poświęconym koronawirusowi,... Rozwiń to ja wracam do tego pojęcia przes … Rozwiń Transkrypcja: to ja wracam do tego pojęcia przestrzeni publicznej czy ksiądz w kościele odprawiający mszę dla pięciu osób musi mieć maseczkę czy nie naszą propozycję zakłada że osoby które przebywają w miejscach kultu religijnego będą będą objęte tym obowiązkiem noszenie maseczek natomiast czekamy na uwagi czekam na to uwagi do jutra do rana wiemy że z poprzednich rozporządzeń że kwestia właśnie dotycząca miejsc kultu religijnego zawsze zawsze była związana z jakimś dodatkowymi uwagami wynikającymi z poczty specyfiki funkcjonowania Konstytucji i ze względu na to jestem przekonany że to ostateczna propozycja będzie do do do tego aby z jednej strony umożliwić na tyle na ile jest to bezpieczne właśnie uczestnictwo w mszy ale także aby nie ingerować tam gdzie to nie jest w sposób jej przyprawa tajemnicze Mówi Pan że możemy z tym obostrzeniami mżyć jeszcze rok półtora to znaczy rok półtora możemy chodzić do sklepów z ograniczoną liczbą klientów jak ma wyglądać to jest taki plan bardzo trudno je sformułować takie tak daleko sięgające prognozy natomiast trzeba pamiętać o tym że przedwcześnie zrezygnujemy z pewnych ograniczeń grozi nam do powrót do tych najdalej idących te jak wiemy zarówno dla życia społeczno-gospodarczego są bardzo poważne wyzwania dlatego naszym celem jest właśnie to o czym mówił pan jest też moskiewski mówił pan premier czyli stopniowy odmrażanie gospodarki obrażają się tak aby stopniowo i bardzo ścisłym nadzorem ze strony nie tylko rządu ale przede wszystkim ekspertów wirusowa głowie epidemiologów doprowadza do tego aby bezpiecznie wracać do rzeczywistości no jak najbardziej zbliżony do tej którą znaliśmy jeszcze którzy weszli do tej pory która była rzeczywistością własność Czy w ubiegłym roku ale to technicznie ma ten plan wyglądasz to będziemy rozpisane na tygodnie że w tym tygodniu się otwieramy ale jeżeli nam skoczy liczba zakażeń to się od razu znowu zamykamy będzie w ten sposób że wszystkie zmiany które będą wprowadzone będą związane z bardzo ścisłym monitoringiem czyli on będzie prowadzony on będzie prowadzone w trybie ciągłym do momentu w którym tak jak mówił pan minister będziemy mieli szczepionkę będziemy mieli zbudowaną w społeczeństwie odporność będzie będzie sytuacja taka że będziemy mogli powiedzieć że temat koronawirusa jest już w końcu natomiast do tego momentu jestem przekonany że stopniowo gdy zakres tych ograniczeń Lubostroń będzie właśnie ograniczony Natomiast co do dokładnych dat do tych kamieni milowych No to tutaj te decyzje ostateczne są jeszcze chwilę przed nami jak tylko jak tylko one będą podjęte to odpowiednie informacje zostaną przekazane opinie która jak wiemy bardzo apteka