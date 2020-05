WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 odmrażanie gospodarkikoronawirus kryzys oprac. Bartosz Kołodziejczyk 2 godziny temu Koronawirus w Polsce. Krzysztof Simon: Większego napływu pacjentów nasza służba zdrowia nie wytrzyma - Ja sobie nie wyobrażam. Będzie taka alternatywa: nosisz maskę - jesteś w miarę bezpieczny, nie nosisz maski - no to ten, co nie nosi, może... Rozwiń panie profesorze A jak on sobie wy … Rozwiń Transkrypcja: panie profesorze A jak on sobie wyobraża noszenie maseczek latem przy upałach ja mam obawy że Polacy natychmiast zerwał mi powiedzą że któryś więzienie Jezu chcę dobrze Niech się dzieje co chce Proszę mi powiedzieć co my mamy zrobić w służbie zdrowia nie idę doinwestowane z małą ilością pracowników z szarymi pomysłami Ministerstwa typu jedna praca w ośrodku covid owymi żadnej innej nie można mieć skoro może służba zdrowia w Polsce funkcjonuje na tym sensie że każdy pracuje w dwa trzy cztery miejsca obsługi Zresztą różne instytucje bo tyle mamy pracowników Ja sobie nie wyobrażam No będzie taka nosisz maskę jesteś w miarę bezpieczne brata nie nosisz maskę No to ten co nie nosiło że cię zakazić albo będzie zakażony też iść do szpitala gdzie nie będzie miejsc tylko tyle to dobrze żeby to jak najbardziej brzmiało panie profesorze ale mówi pan że otwieranie i odmrażanie Gospodarki to jest jakieś ryzyko No ale czekają nas kolejne etapy restauracje czekają kawiarnie czekają Czekają Tatry czekają czy to wszystko już zamknięte w tym roku i dziękujemy sobie zatem biznes jak pan nie wiem jakie będą nasze tej epidemii i tak dalej cię następnych jakiś epidemii nie mnie nie będzie prawda i jakieś dziwne nie będą wypływały z tych krajów azjatyckich prawda nie będzie tych wirusów koronawirusy w tych nietoperzy jest ponad 400 różnych na szczęście nie dotarł jeszcze do człowieka No ostatnio odkrytych Zresztą tak z ciekawości bo tego nie będzie jako takim musimy poszerzyć gospodarkę i jakoś tym wszystkim żyć ale sposób bardzo bardzo wyważony największego napływu pacjentów nasza i tak Marma służba organizacyjnym i personalnym nie wytrzyma To w takim razie to już możemy możemy powiedzieć że już jesteśmy na skraju wydolności bo jak miałem dużo powiedziane to by to jest za dużo w tej chwili jesteśmy na granicy przyparcia do muru generalnie Dlatego chcę to bardzo dokładnie dopytać bo pan mówi o tym że jesteśmy przyparty do muru ale od kilku tygodni słyszę że tak naprawdę w duża część naszej służby zdrowia Po prostu się przestawiła na covid a ludzie którzy chorują czy też mają pecha bo pamiętam że nawet z panem rozmawialiśmy to ci którzy chorują na inne choroby po prostu mają pecha bo mogą mieć problem z dostaniem się do lekarza Oczywiście to że jest to bardzo poważny problem to nie tylko Polski i ten ja nie wiem czy skala zgonów z powodu tych chorób które nie zobaczyliśmy poza covid m Nie będzie ostatecznie większa niż liczba zgonów w tym Proszę zwrócić uwagę liczba zgonów w Polsce jest niewielka jakby pan policzył w tym okresie I w tym czasie liczbę zgonów w czasie wypadków samochodowych a teraz nie było ruchu także tych wypadków było niewiele to ja nie styka jest różna prawda Albo istotnie się różni na że było mniej po prostu zgodną przy jego covid niż zgodną z powodu wypadków samochodowych w tym czasie to trzeba bardzo bardzo bardzo uważnie Oceń na listwach że mamy epidemie tych pacjentów trzeba lecieć coś z tym zrobić I żeby nie było tej masy Która zalała szpitale w wielu krajach zachodnich specjalnie południe Europy No to te restrykcje były konieczne i teraz bardzo delikatne poluzowanie zapytał ponad a ty nie widzę tego wszystkiego zapytał pan odcinanie widzę takiej możliwości zapytam bo restauracje na zewnątrz odległości prawda takim powietrza Z i maseczkami No trudno jeszcze pić drinki w maseczce ale można jakoś tym wszystkim walczyć próbować to robić no to tak Ale zamknij restauracja gdzie wszyscy siedzą piją palą No to to jest nierealne w ogóle