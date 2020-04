Koronawirus w Polsce. Kryzys dotyka wszystkich. Media: rząd szykuje zwolnienia i cięcia pensji

"Co piąty urzędnik Ministerstwa Zdrowia może stracić pracę, będą też obniżki pensji. Choć oficjalnie resort temu zaprzecza, potwierdziły nam to trzy niezależne źródła. Podobne cięcia czekają inne urzędy państwowe" - twierdzi "Gazeta Wyborcza".

Na pytanie o możliwe zwolnienia i obniżkę pensji Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, odpowiada stanowczo: – To całkowita nieprawda. Totalna bzdura.

Jak twierdzi jednak "GW", nie tylko Ministerstwo Zdrowia, ale także inne resorty oraz urzędy wojewódzkie dostały z kancelarii premiera nieformalne polecenie, by robić już przymiarki do zwolnień i obniżek pensji urzędników, a także by oszacować, ile dałoby się dzięki temu zaoszczędzić.