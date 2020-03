Koronawirus w Polsce. Kolejne przypadki. Ministerstwo Zdrowia podaje nowe informacje

Zobacz też: Jarosław Kaczyński pracuje z Nowogrodzkiej. "Nie ma zaleceń, by nie przychodzić do pracy"

Głos zabrał również szef Ministerstwa Zdrowia, Łukasz Szumowski. - W ciągu kilkunastu dni to może być 10 tysięcy chorych. Przygotowujemy się na to, co nas czeka w najbliższym tygodniu, dwóch. Mówienie o tym, kiedy to się skończy to gdybanie - podkreślił Szumowski na specjalnej konferencji prasowej.