Koronawirus w Polsce. Kolejne przypadki

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi 492, czego pięć osób to ofiary śmiertelne. Poprzedni komunikat resort wydał po godz. 13. Wtedy informował o 13 nowych przypadkach.

Koronawirus w Polsce. Diamentralna zmiana

Zmieniło się życie Polaków. Większość obywateli spędza czas w domu. Zamknięto placówki oświatowe i kulturalne. Lekcje w szkołach zostaną zawieszone do Wielkanocy. Biskupi zdecydowali o dyspensie od mszy świętych. Arcybiskup Grzegorz Ryś zaapelował do wiernych, by w niedzielę zostali w domach.