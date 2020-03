Koronawirus w Polsce. Abp Grzegorz Ryś apeluje do wiernych. "Jutro pozostajemy w domach"

– Jutro usługujemy sobie wzajemnie takim trudem, że pozostajemy w domach i przeżywamy tę Eucharystię w domach, do czego was gorąco namawiam – zaapelował do wiernych arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Duchowny podkreślił, aby korzystać z dyspensy od niedzielnych mszy świętych ogłoszonej przez Radę Stałą Konferencji Episkopatu Polski

Koronawirus w Polsce. Abp Grzegorz Ryś zaapelował do wiernych o pozostanie w domach (East News, Fot: Michal Wozniak/East News)