Koronawirus w Polsce. Kim jest osoba zarażona?

Wiemy już że Przypadek Korona W Polsce Comao Możemy Jest to pacjent którego Testy bo testy zawsze przeprowadza się dwukrotnie Więc dwukrotnie Wykazał Więc jest Potwierdzony Przypadek tej choroby Polska była jednym z Kraj W euro Nie w którym nie W przypadku w Koronowie My mówiliśmy przygotowując się i zwiększając cały Nakłady siły Leżą Tanger Przygotowania do walki z tą chorobą Mówiliśmy że Kwestia Dzisiaj nad ranem taki drugi ten Potwierdził obecność Tej choroby u mężczyzn Który jest w tej chwili w szpitalu zakaźnym Czy minister zdrowia to jest zrozumiałe prosi media i wszystkich o uszanowanie prywatne To jest oczywiste Pan możesz Czy to jest osoba dorosła starsza bo to też jest istotne czy to jest kwestia 20 latka G150 Mogę się tylko dołączyć do wypowiedzi Jest to dojrzały mężczyzna To zadziała Procedury po nie Ta osoba trafiła na oddział zakaźny Od Został przez lek Przeprowadź Osoby Bliskie które miały z nim Nie zostały decyzję państwowego powiatowe Sanitarnego objęte domową kwarantanna Więc procedury zadziałało Jak powinny Tego Mężczyzna sam się zgłosił do nie wiem do lekarza na oddział zakaźny Ja tam się w dół Tutaj teraz już Wiedza jest Też myślę że nie masz Sensu dużo szczegółów podawać właśnie ze względu Prywatność ochrony prywatności Tego pacjenta został przewieziony specjalną Na o O tyle dlatego pytam bo ciągle jest ta obawa że ktoś takimi objawia my pójdzie na zwykły Sorry albo to Przychodni Rozsiewający wirusa dookoła i dlatego dlatego to w tamtym wypadku Wszystko wskazuje na to że jest to Sytuacja jeśli można o takiej sytuacji mówić że jest ona dobra Ten pan po Sam wrócił z Niemiec niedawno w związku z tym nie podróżował autokarem A jakąś większą zorganizowaną grupą Dlatego też kwarantannę domową zostały o Tylko właśnie jego najbliższe Auchan W którym Kont No i nie było też takiej sytuacji że potem będąc Chory bo Poczuł objawy Objawy wystąpiły Po jego powrocie Do Polski Nie było tak że chodził gdzie Spotkanie Czy w miejscach gdzie było dużo osób Tylko Przebywał w domu a stan Trafił do Szpitala Szpital zakaźny jest w tej chwili przygotować Na taki przypadek Czy szpital jest natychmiast objęty Jaką kwarantannę jest wyłączony nie to Oddział zakaźny Tam jest ścisła izolacja Pacjent Tak zabezpieczony że nie stanowi na Także po prostu Po pierwsze Jego bezpieczeństwo Zadbano o jego bezpieczeństwo No i oczywiście też ubezpieczeń Służb medycznych całego oddziału ulica