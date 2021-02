Koronawirus w Polsce. Kiedy skończy się pandemia? Padł "odważny" termin

Profesor Andrzej Fal był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Eksperta zapytano m.in. o koniec pandemii. - Pewne jest, że pandemia nie wycofa się, dopóki nie zaszczepimy odpowiedniej liczby osób - przekazał lekarz. - To jest warunek sine qua non (konieczny - przyp. red.) - dodał rozmówca Agnieszki Kopacz. - Jeżeli nic się nie wydarzy nieprzewidzianego, tzw. czarny łabędź nie pojawi się w tej układance, nie pojawią się warianty wirusa odporne na przeciwciała, czyli odporne na immunizację, którą indukujemy, podając obecne szczepionki, to wydaje się, że to wyszczepienie wystarczy - wyjaśnił prof. Andrzej Fal. - Wtedy odważnie i optymistycznie powiedziałbym, że jesień tego roku jest terminem realnym - dodał gość Wirtualnej Polski.

