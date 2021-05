Koronawirus w Polsce. Kiedy powrót do normalności? Prof. Horban o "dużych szansach"

Prof. Horban ma nadzieję, że obecnie zaszczepionych z tej grupy jest około 50 proc., jednak według niego to zdecydowanie za mało. - Powyżej 90 proc. to jest coś, co pozwoliłoby nam spać spokojnie. Jeśli będzie niżej, to te osoby trafią do nas jesienią do szpitali - tłumaczył lekarz, podkreślając, że jedynie kilka proc. społeczeństwa może zachorować po szczepieniu. - Chorują łagodnie. Nie meldują się na cmentarzu, czy na oddziałach intensywnej terapii - dodał prof. Horban.