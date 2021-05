Kiedy zniosą obostrzenia? Członek rady przy premierze Morawieckim zabrał głos

Szczyt trzeciej fali koronawirusa za nami, a przedsiębiorcy zastanawiają się, kiedy nastąpi dalsze luzowanie obostrzeń. Głos w tej sprawie zabrał prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz członek Rady Medycznej przy premierze RP. - Nie było dyskusji odnośnie dalszego luzowania, padło natomiast hasło, że być może w czerwcu zostanie zniesiony stan epidemii. Proszę pamiętać, że mamy dopiero pierwszy tydzień od momentu, gdy dzieci wróciły do szkół i nastąpiło znaczące poluzowanie dostępu do miejsc publicznych. (...) Przypomnijmy sobie, jaka była sytuacja 20 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan epidemii. Tego dnia zarejestrowano 70 zakażeń i żadnego zgonu. Myślę, że za wcześnie by mówić (o luzowaniu obostrzeń - red. ) o tym w tej chwili, gdy mamy 559 nowych przypadków i zgony - powiedział specjalista. Jego zdaniem, do tematu będzie można wrócić, gdy zanotujemy znaczący spadek liczby zachorowań i zgonów, a w szpitalach zwolnią się łóżka, które będzie można przekazać do dyspozycji innym chorym. - Być może stanie się to w czerwcu, jestem optymistą i chciałbym, żeby tak było, ale musimy bardzo uważać - przyznał profesor.

