Koronawirus w Polsce. Jest powód do radości. Lekarze zachwyceni

Jak wynika z danych Państwowego Zakładu Higieny, w pierwszym tygodniu sierpnia na grypę zachorowało 15247 osób. Rok temu w tym samym okresie było to 27541 przypadków. Jeszcze lepiej było w ostatnim tygodniu lipca, gdzie rok do roku liczba przypadków grypy spadła z ponad 35 do 15 tys.