Koronawirus w Polsce. Jest nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Zdaniem rzecznika MZ "szpitale tymczasowe na pewno będą utrzymywane w gotowości, jako otwarte, przynajmniej do czerwca, ale to nie jest też tak, że te szpitale zostaną potem całkowicie wygaszone". - Każde województwo będzie musiało mieć gotowy do otwarcia szpital w ciągu tygodnia - zaznaczył. Podkreślił, że chodzi o to, by - w przypadku przesłanek o możliwości wystąpienia kolejnej fali epidemii - można było jak najszybciej te szpitale otworzyć.