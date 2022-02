Najnowszy raport MZ. Wciąż wysoka liczba zakażeń

Minister odniósł się również do swoich wypowiedzi o znoszeniu obostrzeń w marcu, w tym do zniesienia obowiązku zakrywania ust i nosa w zamkniętych przestrzeniach publicznych. - Podkreślam, że będzie to uzależnione od utrzymania się spadkowej tendencji zakażeń. Na pewno te dwa kroki nie wystąpią w tym samym czasie. Jeżeli COVID-19 przestanie być obciążający dla szpitali, podobnie jak grypa, to zakończymy też codzienne raportowanie nowych przypadków - wyjaśnił.