Koronawirus w Polsce. Jest nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia mówi o "płaskowyżu"

- Widzimy, że ta tendencja się ustabilizowała. To jest ponad 7 procent mniej niż tydzień do tygodnia - powiedział w piątek rano wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska w "Sednie sprawy" na antenie Radia Plus, odnosząc się do liczby zakażeń przybyłych w ciągu ostatniej doby. Wyraził też zmartwienie wciąż utrzymującą się na wysokim poziomie liczbą zgonów. - Ta liczba najbardziej mnie zasmuca, ponieważ tych zgonów można było uniknąć. Na 100 zgonów 94 osoby to są osoby niezaszczepione - dodawał.