Pękła kolejna bariera. Najnowszy raport MZ dotyczący koronawirusa w Polsce

Zdecydowano się jednak na pewne wyjątki. - Od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków. Przywrócimy też możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu dla grup do 25 osób - przekazał Adam Niedzielski. Tym samym potwierdził wcześniejsze doniesienia Wirtualnej Polski .

Zapadła też decyzja ws. zbliżającej się majówki. - Do 3 maja nie będzie możliwe prowadzenie działalności hoteli i miejsc noclegowych. Ten zakaz jest przedłużony o kolejne dwa tygodnie, by nie było dylematów, co do planów majówkowych - tłumaczył minister zdrowia.