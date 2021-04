Nowe obostrzenia na majówkę? Najnowsze informacje padły na konferencji ministra zdrowia

Konferencja ministra zdrowia. Co z majówką?

- Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu restrykcji o tydzień. Tu jest jeden wyjątek. Od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków. Przywrócimy też możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu dla grup do 25 osób - poinformował minister Adam Niedzielski. - Wszystkie pozostałe restrykcje będą obowiązywały do kolejnej niedzieli 25 kwietnia - dodał.