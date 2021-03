Koronawirus w Polsce. Jarosław Gowin zakażony. Wojciech Maksymowicz przekazał najnowsze informacje

Wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin poinformował, że jest zakażony koronawirusem. - Rozmawiałem z nim, czuje się nie najgorzej. Musi poddać się normalnej procedurze leczenia domowego - szczęśliwie nie wymaga innej. Pulsoksymetr sobie kupił - wie, jak go obsługiwać i sprawdza, żeby nie przegapić momentu. I to jest dla wszystkich informacja, którzy siedzą w domu i mają koronawirusa. Powinni uważać, głównie na to, czy tydzień, 10-12 dni po, nie ma spadków saturacji - komentował prof. Wojciech Maksymowicz (Porozumienie, KP PiS) w programie "Tłit".

