Koronawirus w Polsce. Jarosław Gowin tłumaczy, dlaczego rząd nie ogłosi stanu klęski żywiołowej

Dziennikarze TVN24 i tvn24.pl dotarli do nagrania telekonferencji, w której wzięli udział prezydenci miast zrzeszonych w Związku Miast Polskich, wicepremier Jarosław Gowin , minister rozwoju, wiceprezes Porozumienia Jadwiga Emilewicz oraz wiceminister finansów Tomasz Robaczyński.

Gowin przyznał, że szczyt zachorowań na COVID-19 może przypaść na końcówkę maja i początek czerwca tego roku. - W tej sytuacji uważam, że, jeżeli te prognozy się będą potwierdzały, to w ciągu najbliższych dni musi zapaść decyzja o tym, że wybory 10 maja są po prostu niemożliwe - stwierdził lider Porozumienia podczas telekonferencji, która odbyła się 1 kwietnia.

Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego dodał też, że istnieje ryzyko, że epidemia trwać będzie jeszcze, albo powróci jesienią. To - jego zdaniem - oznacza, że najlepiej byłoby przesunąć wybory o rok.

- Bo przyszły rok to jest pierwszy termin, który się wydaje bezpieczny z punktu widzenia skali epidemii. I to jest to stanowisko, które chcę państwu przedstawić nie jako polityk, tylko jako minister nauki - miał powiedzieć Gowin podczas telekonferencji.