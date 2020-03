Koronawirus w Polsce. Jarosław Gowin: najgorszy scenariusz zapowiada epidemię do wiosny 2021

- Polski rząd działa zakładając kilka scenariuszy w związku z koronawirusem. Realistyczno-pesymistyczny to powrót do normalnego funkcjonowania po świętach wielkanocnych, ale trzeba się przygotować także na scenariusze trudniejsze. Nawet najgorszy, który zakłada rząd brytyjski, czyli trwanie epidemii do wiosny 2021 roku - mówi Jarosław Gowin na antenie Polskiego Radia 24.