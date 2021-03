Koronawirus w Polsce. Jaka Wielkanoc? Bolesław Piecha z PiS odpowiada

- Spodziewam się, że czeka nas powtórzenie tego, co było rok temu, czyli święta bardzo prywatne - powiedział były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha (PiS) w programie "Tłit". Pytany o zakaz przemieszczania się w Wielkanoc, zaznaczył, że "z tym byłby ostrożny". - Ten zakaz raczej nie będzie zastosowany, to drakońskie rozwiązanie - powiedział Piecha. Pytany z kolei o wojsko i policję na ulicach, odparł: "Nie zgadzam się z tym. Policja na ulicach to stan wojny, klęski, a nie epidemii. To rozwiązania nie do akceptowania przez społeczeństwo. Myślę, że tak nie będzie i całym sercem jestem za tym, by tak nie było. To zbyt drakońskie rozwiązania". - Apeluję do ludzi, żeby ograniczyć mobilność. Trzeba myśleć, żeby się zaszczepić - podsumował Piecha.

Rozwiń