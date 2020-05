Koronawirus w Polsce. III etap odmrażania gospodarki. Piotr Mueller: ogłoszenie terminarza w środę rano

Strategia rządu dotycząca wdrażania kolejnych etapów odmrażania gospodarki zakłada, że między każdym kolejnym etapem muszą upłynąć dwa tygodnie . Jeśli w tym okresie liczba zachorowań na COVID-19 nie wzrośnie gwałtownie, to będzie sygnał dla rządzących, że można otworzyć kolejne gałęzie gospodarki.

- Widzimy oczywiście kwestię liczby zachorowań w niektórych miejscach w Polsce. Te ogniska, niestety, w niektórych miastach czy miejscowościach się zwiększyły, natomiast ogólna sytuacja epidemiczna w kraju, tę sytuację należy ocenić stabilnie, dlatego też zespół będzie rekomendował przejście do kolejnego etapu - stwierdził we wtorek rano w programie "Kwadrans polityczny" w TVP 1rzecznik rządu Piotr Mueller. - Ten etap, jeżeli chodzi o datę, powinien zostać ustalony na dzisiejszym posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego. My wczoraj kierunkowe decyzje podjęliśmy, a ogłoszenia terminarza spodziewam się jutro rano - dodał.