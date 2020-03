Koronawirus w Polsce i wybory prezydenckie 2020. Adam Bielan o możliwych scenariuszach

Wspomniał o możliwości wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, co jest często podnoszone przez opozycję. - Chcę uświadomić wszystkim zwolennikom opozycji, którzy się domagają wprowadzenia stanu (wyjątkowego - przyp. red.), to jest ograniczenie praw i wolności obywatelskich. Nie wiem, czy to jest rozwiązanie, które powinno być wprowadzone tylko po to, żeby odłożyć termin wyborów – powiedział Adam Bielan.