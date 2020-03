Koronawirus w Polsce. "GW": Agencja Wywiadu już wcześniej ostrzegała przed epidemią

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza", która powołuje się na notatkę Agencji Wywiadu. Dokument miał trafić w styczniu 2020 roku do rządu.

Polska agencja - podobnie jak inne służby NATO - miała badać wiarygodność doniesień pod kątem prowadzenia ewentualnej wojny informacyjnej. Badano takie wątki, które "mogły być inspirowane przez służby" jak: powstanie wirusa w brytyjskich laboratoriach, ingerencja USA w rozprzestrzenianiu się koronawirusa; charakterystyka wirusa wskazująca na to, że "jest on dostosowany do chińskiego DNA".