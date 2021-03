Koronawirus w Polsce. Gdzie jest najgorzej? Adam Niedzielski zwraca uwagę na jeden region

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany był w programie "Tłit", gdzie w Polsce jest najgorsza sytuacja związana z pandemią koronawirusa. - Jeszcze tydzień temu powiedziałbym, że województwo warmińsko-mazurskie, ale na szczęście zadziałały tam obostrzenia i po 2 tygodniach tych regulacji, ograniczających różne aktywności, ta liczba nawet nie ustabilizowała się, ale zaczęła się zmniejszać. Na Mazowszu mamy bardzo trudną sytuację, ale ona jest stabilna. Najbardziej dynamicznie pogarsza się sytuacja na Śląsku. I obawiam się, że w perspektywie kilku dni oczy całej Polski będą zwrócone na Śląsk - powiedział Niedzielski. Pytany o nowe obostrzenia i ewentualną ich regionalizację, odparł: "Dzisiejsze sygnały są skłaniające do tego, by zastanowić się bardzo poważnie nad zaostrzeniem sankcji. Zastanawiamy się, czy zrobić to w ujęciu regionalnym, czy ogólnokrajowym". Minister zdrowia poinformował, że rozważany jest scenariusz, według którego regiony z trudną sytuacją byłyby wsparte regionami, w których sytuacja jest stabilna. - Rozważamy (...), żeby zacząć międzyregionalnie przyjmować pacjentów. Być może zostanie uruchomiony w tym kontekście nawet transport lotniczy - wskazał Niedzielski. Pytany wprost, czy pacjenci ze Śląska mogą być transportowani do wschodniej części kraju, odpowiedział, że "taki scenariusz jest rozważany".

Rozwiń