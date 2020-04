Koronawirus w Polsce. Ewakuacja DPS-u w Kaliszu. Wojewoda wielkopolski podjął decyzję

Informacja obiegła media w piątek. Komunikat pojawił się na stronie urzędu wojewódzkiego w Poznaniu. "Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podjął decyzję o transporcie medycznym pensjonariuszy DPS w Kaliszu do szpitala jednoimiennego w Poznaniu" - czytamy.

Koronawirus w Polsce. Kalisz. Ewakuacja DPS-u

Jak czytamy w komunikacie urzędu wojewódzkiego, Łukasz Mikołajczyk wciąż obserwuje sytuację we wszystkich DPS-ach w województwie wielkopolskim. Równocześnie apeluje on do środowiska medycznego o wsparcie przy opiece nad osobami zarażonymi koronawirusem.