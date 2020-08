Koronawirus w Polsce. Dyrekcja szpitala składa donos do prokuratury. "Rodzina zataiła, że pacjent był zakażony"

Mężczyzna w podeszłym wieku, cierpiący na demencję, trafił do nowotarskiego szpitala w ubiegłym tygodniu. Dyrekcja twierdzi, że rodzina, mimo iż zdawała sobie sprawę z tego, że mężczyzna jest zakażony koronawirusem, zataiła ten fakt i przed lekarzami SOR, gdzie go przywieziono i przed personelem oddziału wewnętrznego.

- Najsmutniejsze i najgorsze w tym wszystkim jest to, że duża grupa pacjentów jest skazana na różnego rodzaju dolegliwości, na różnego rodzaju problemy, a nie może podjąć koniecznej terapii. Z tego właśnie względu składamy zawiadomienie do prokuratury. Nie może być tak, żeby poprzez nieodpowiedzialność, niefrasobliwość, cierpieli i inni pacjenci - powiedział dyrektor szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba.

- Rodzina miała na ten temat wiedzę, nie ulega to żadnej wątpliwości. My nie mamy pretensji do pacjenta, ma on bowiem ograniczoną możliwość składania oświadczeń, jest to pacjent w zaawansowanym wieku, natomiast rodzina tego pacjenta miała pełną świadomość o jego stanie zdrowia. Miała na ten temat wiedzę, zataiła to i stąd mamy kłopoty - dodał Wierzba.