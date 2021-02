Koronawirus. Niedzielski: trzecia fala pandemii jest już w Polsce

Koronawirus. Mutacja południowoafrykańska już w Polsce

- Dotarła do mnie informacja, że oprócz mutacji brytyjskiej do Polski dotarła mutacja poludniowoafrykańska - dodał Niedzielski, wskazując na to, że mutacja została wykryta przez uniwersytet w Białymstoku. Przypadek pochodzi z okolic Suwałk.