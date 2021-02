Będzie obowiązek noszenia certyfikowanych maseczek? Minister zdrowia wyjaśnia

Część osób zasłania usta i nos szalikiem lub nie nosi maseczek. Adam Niedzielski apeluje do Polaków o zmianę zachowań. - To nasze jedyne powszechne narzędzie do walki z pandemią - podkreśla minister zdrowia. Jak dodaje, szczepionki na razie nie są w stanie zdusić fali koronawirusa. Stąd obecnym sposobem na pokonanie brytyjskiej odmiany COVID-19 ma być dystans. Polityk odniósł się też do słów prof. Andrzeja Horbana, że dzisiaj zostanie wydane rozporządzenie ws. certyfikowanych maseczek. Niedzielski wyjaśnia, że takie rozporządzenie nie pojawi się w piątek, ale może być opublikowane np. w przyszłym tygodniu. Minister zdrowia precyzuje, że od szalika lub przyłbicy lepsze są, chociażby zwykłe maseczki, które zapewniają większy poziom bezpieczeństwa.

Rozwiń