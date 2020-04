Koronawirus w Polsce. Doniesienie na lekarkę z Ostrowca Świętokrzyskiego. Nie przyjęła 91-latki

Koronawirus w Polsce. Nie żyje 91-letnia mieszkanka powiatu starachowickiego. W piątek została przetransportowana przez pogotowie do szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale lekarka z oddziału ratunkowego nie chciała jej przyjąć. Kobieta czekała trzy godziny w karetce na przyjęcie do szpitala - donosi portal tvn24.pl.

Koronawirus w Polsce. Ostrowiec Świętokrzyski: lekarka nie przyjęła 91-latki. Pacjentka zmarła

Dlaczego lekarka SOR-u odmówiła przyjęcia pacjentki? - Pierwszym argumentem pani doktor, żeby nie przyjąć tej pacjentki, było to, że według niej to nie był ten rejon. Uważała, że pacjentka powinna trafić do szpitala w Skarżysku, gdzie nie ma oddziału kardiologii - powiedziała w rozmowie z portalem Marta Solnica, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. Po jej telefonie interweniowała policja.

Koronawirus w Polsce. Ostrowiec Świętokrzyski: lekarka nie przyjęła 91-latki. Władze szpitala komentują

Co na to szpital? Jego dyrektor Andrzej Gruza powiedział, że przeprowadzono rozmowę z lekarką, ale jego zdaniem "nie doszło do rażących niedopatrzeń na szkodę pacjenta". Nie uważa, by zawiadomienie prokuratury było zasadne. - Sprawy zaszły za daleko, zupełnie niepotrzebnie - ocenił.